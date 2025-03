Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: inizia la prima manche!

16:03 Che della statunitense! Tutt'altro ritmo quello proposto da Mikaela Shiffrin, che chiude in 52.05 rifilando un secondo e 22 centesimi all'austriaca. Tocca alla svizzera Camille Rast.16:02 53.27 il primo riferimento posto dall'austriaca Liensberger. Molto pulita la sua prova. Poco spazio e segmenti angolati nella parte alta, porte che si distanziano invece nella seconda metà di gara. E' il momento di Mikaela Shiffrin!15:58 Ultimato il lavoro degli apripista. Ci siamo, sta perre ladellodi Sun!15:56 Ci sarà tifo da staio per Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana sarà la seconda ad esibirsi sul pendio di casa.