Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: in corso la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOMASCHILE ALLE 17.00 E ALLE 20.00I PETTORALI DI PARTENZA19:27 Paga dazio anche Colturi, che fa però un gran favore a Ljutic chiudendo al sesto posto con un secondo e 60 centesimi di ritardo da Slokar e 6 centesimi dalla croata. E’ il momento della svedese Anna Swenn Laon, che parte con 39 centesimi di vantaggio sulla leader.19:25 Arretramento fatale per Paula Moltzan, che chiude inposizione ad 86 centesimi dalla slovena. Sta per partire l’albanese Lara Colturi.19:22 NUOVA LEADER!pazzesca di Slokar, che firma il miglior tempo in 53.14 e balza al comando con il tempo complessivo di 1:47.06. Ben un secondo e 7 centesimi di vantaggio su Holtmann. TV break, si ripartirà dall’americana Paula Moltzan.19:20 Sorride ancora Ljutic vedendo scivolare al quinto posto la tedesca Aicher.