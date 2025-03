Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento di Grassl e Memola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26: Un solo errore, tutto sommato passabile, per il coreano che non ha il quadruplo Toeloop. Il rischio c’è.19.25: Bene il triplo Flip, mano a terra sul triplo Axel, potrebbe essere considerata caduta, bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop19.24: Apre il quinto gruppo un giovane coreano Hyumgyeom Kim, 18 anni, nato a Seul e residente a Incheon. Si allena a Seoul sotto la guida di Hyungkyung Choi, Nahyun Kim, Minseok Kim. E’ stato quinto due anni fa aijuniores, e al debutto in una grande competizione senior, è stato settimo lo scorso anno aidi Montreal. Si esibisce su Music di John Miles. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all’ISU CS Cranberry Cup International 2024 con 81.15.19.15: Questa la classifica dopo i primi quattro gruppi:1 Q Roman SADOVSKY CAN 80.