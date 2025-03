Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Memola non sbaglia, Grassl deve inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33: E’ il momento di uno degli atleti più attesi e uno dei candidati alla conquista di un posto sul podio, lo statunitense Ilia Malinin, 20 anni di Fairfax. E’ di stanza a Reston (Usa) dove si allena agli ordini di Tatiana Malinina, Rafael Arutiunian, Roman Skorniakov. Nel 2022 è stato nono aidi Montpellier, due anni fa bronzo aidi Saitama, lo scorso anno di nuovo bronzo a Montreal. Si esibisce su Running di NF. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto con 107.25 all’ISU CS Lombardia Trophy 2024.21.33: Il francese Adam Siao Him Fa totalizza un punteggio di 87.22, che significa settimo posto provvisorio alle spalle deiche resta quinto21.30: Ha rischiato grosso il francese con una caduta e una frenata sull’atterraggio del triplo toeloop.