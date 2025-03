Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Conti-Macii vogliono iniziare col piede giusto. Gutmann si qualifica per Giochi e libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.42: Il fatto che ci sia grande equilibrio non esclude la presenza di alcuni binomi favoriti. Andando a scandagliare la pulizia nei due programmi, a partire un passettino avanti rispetto agli altri saranno i tedeschi Campioni d’Europa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, seguiti dai fenomeni giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, alle prese talvolta con qualche defaillance negli elementi di salto in parallelo.23.39: La specialità è contrassegnata da unllo molto simile da parte di tutti i migliori rappresentanti più in lizza, fattore che ha costretto i diretti interessati ad innalzare il propriollo per raccogliere quanti più punti possibili. Ma basta un errore, anche molto piccolo, per poter perdere posizioni importanti. La perfezione, mai come in questa occasione, sarà un elemento fondamentale per poter sperare per il podio.