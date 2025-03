Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Conti-Macii incantano, sono secondi! Errori per Ghilardi/Ambrosini e Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.23: La coppia azzurra composta da Sarae Niccolòtotalizza un punteggio di 74.61, vicinissimo al personale.!3.21: Prova solidissima degli azzurri che non hanno commesso. Punteggio tecnico molto vicino a quello dei giapponesi, per il podio cianche loro!3.19: Bene il triplo twist, bene il triplo lopp lanciato, bene il triplo Salchow in parallelo!3.18: E’ il momento atteso dei vice-campioni d’Europa, gli azzurri Sarae Niccolò. 24 anni per la bergamasca, 29 per il milanese. Allenati da Barbara Luoni con le coreografie di Raffaella Cazzaniga, Matteo Zanni, Roberto Tedesco.stati settimi nel 2022 a Tallinn e sempre nel 2022 hanno conquistato un prestigioso terzo posto alle Finali del Gran Prix a Torino, nel 2023 solo podi per loro: primi all’Europeo di Espoo, terzi al Mondiale in Giappone ealla Finale del Gran Prix, lo scorso anno nonriusciti a ripetersi a causa dei malanni fisici: sesti sia all’Europeo che al Mondiale.