Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Miami 2025 in DIRETTA: sfida alla n.1 dopo Fils-Mensik!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FRITZ DA MEZZANOTTE19:00 Buonasera a tutti, in campo il primo quarto maschile trasul punteggio di 7-6 per il ceco! Poi toccheràprima semifinale femminile tra!Buongiorno amici di OA Sport e benvenutitestuale dell’attesissimo incontro di semifinale del WTA 1000 ditra l’azzurra Jasminee la n.1 del mondo, la bielorussa Aryna!L’azzurra ha giocato fin qui il miglior torneo della sua stagione, un grandello di tennis ritrovato e la possibilità di mettere paura all’indiscussa regina del tennis femminile mondiale.ha effettuato un clamoroso step in avanti negli ultimi 4 anni, diventando una macchina quasi perfetta che raramente si inceppa.