Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Miami 2025 in DIRETTA: azzurra in campo tra pochi minuti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FRITZ DA MEZZANOTTE19:49 In classifica invece, con l’impresa oggisalirebbe nuovamente tra le prime 5 giocatrici del mondo, andando a scavalcare dopo Andreeva anche Keys.19:46è virtualmente n.14 della race, con un successo oggi colmerebbe quasi completamente il gap con l’ottava posizione, ultima valida per la qualificazione alle WTA Finals.19:43 L’è arrivata a giocarsi questa ‘sfida impossibile’ grazie ai successi su Sramkova (6-4, 6-4), Jabeur (4-3, ritiro), Osaka (3-6, 6-4, 6-4) e Linette (6-3, 6-2).19:38 Tutto facile per Mensik nel secondo set, tra circa 20? inJasmine!19:00 Buonasera a tutti, inil primo quarto maschile tra Fils e Mensik sul punteggio di 7-6 per il ceco! Poi toccherà alla prima semifinale femminile tra!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’attesissimo incontro di semifinale del WTA 1000 ditra l’Jasminee la n.