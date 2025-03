Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 2-6, 2-6, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la bielorussa spiega perché è la n.1 del mondo

Si chiude qui anche la nostra testuale, ricordando come a mezzanotte scenderà in campo Matteo Berrettini contro Taylor Fritz che vale un posto in semifinale. Un saluto sportivo! 21:27 Si chiude qui il bellissimo torneo di Jasmine, che è tornata in semifinale in un WTA 1000 ed ha scalato anche una posizione in classifica mondiale. Da lunedì sarà numero 6 del. 21:25 Ben 6 gli ace a 3 per, che ha dominato con la prima in campo (78% di punti vinti). Pensate che sulle 4 palle break offerte ha sempre giocato un vincente. Non a caso è la numero uno della classifica WTA. si ferma al 47% di prime in campo, con il 62% di punti vinti. Sulla seconda ha sofferto e non poco la miriade di risposte vincenti della