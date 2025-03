Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 1-4, WTA Miami 2025 in DIRETTA: una grande bielorussa prende il largo nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ace (4°):15-0 Servizio e palla corta.2-4 A trentadopo ilpunto!!!!40-30 Clamoroso scambio! Laimpazzisce perché aveva sfondato ancora, ma la smorzata è stata preda dell’azzurra che poi ha lobbato alla!!!30-30 Servizio e dritto!15-30 Altra clamorosa risposta di rovescio die punto diretto.15-15 Lungo il dritto in corsa della.0-15 Grandissima risposta di rovescio di.1-4 Altra palla corta vincente di rovescio. Gioca allala.40-15 Ace (2°).30-15 NO! Di pochissimo lunga la perfetta volèe dell’azzurra, ancora bravaperò a far giocare una difficile volèe.15-15 Mamma mia, meravigliosa smorzata di rovescio della, non parte neanche l’azzurra.