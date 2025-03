Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 1-2, WTA Miami 2025 in DIRETTA: inizio ‘on serve’ di 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Clamorosa risposta di rovescio dall’alto verso il basso di.40-30 E poi non risponde di dritto.30-30 Sulla riga il dritto in corsa di, che salva il punto.15-30 Errore di dritto dell’azzurra, molto beneche accetta di sporcare la traiettoria giocando carico.15-15 Gran kick e rovescio lungoriga di!0-15 Rovescio vincente della bielorussa, dal centro al secondo colpo.1-2 A quindici.40-15 La risposta di dritto dile spalanca il campo!40-0 Ace (2°).30-0 Ace (1°).15-0 Prima vincente della bielorussa.1-1 Non risponde di rovescio! Ottima prima in controllo in kick di Jasmine!40-30 Doppio fallo (1°).40-15 Con la risposta di dritto.40-0 Servizio, anomalo ad aprire il campo e comodo schiaffo.