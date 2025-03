Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Barcellona 88-98, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: l’EA7 cade in casa, play-in che si allontanano molto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.Il Bayern batte il Partizan 89-74, ma a questo punto conta il giusto:deve vincere le ultime due e sperare in altri risultati da altri campi. In altre parole, non è più padrona del proprio destino in modo completo.TOP SCORER –: Mirotic 28;: Brizuela 2788-98 Tiro al volo decisamente folle di Tonut che va a segno in controtempo,salva il doppio confronto, ma la partita è del. E le percentuali di-in per l’si abbassano drasticamente.85-98 Jabari Parker schiaccia a rimbalzo in attacco, altro timeout a 9 decimi dalla fine. Motivo: lo stesso.85-96 Segna Mirotic, richiama timeout Penarroya a -4?9 sempre per questioni di doppio confronto.