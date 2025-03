Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Barcellona 70-87, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: il Barça scappa via a 5? dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-89, Mannion da tre e una piccola fiammella si riaccende a 3?.76-89 2/2 Brizuela.Quinto fallo di Caruso, liberi per Brizuela.76-87 Correzione a canestro di Mirotic, 3’40” alla.74-87 Segna Mannion, adesso il tentativo è di salvare il doppio confronto.72-87 2/2 Mirotic.Ultimi 5 minuti con Mirotic che subisce il fallo di Parra, liberi. Prima, però, timeout.70-87 Realizza l’aggiuntivo Caruso.69-87 Bella palla di Mannion per Caruso che segna e subisce fallo.Sanguina Brizuela ed esce dal campo dopo un contatto duro sotto canestro, gli arbitri vanno a cercare di capire se c’è “act of violence” di Shields in maniera peraltro piuttosto dubbia.67-87 Due liberi a segno per Mirotic.65-87 Libero per Punter, 1/2 Hernangomez.Hernangomez prova a tenere Mirotic, ci sono liberi e c’è anche il fallo tecnico contro il numero 33 diche protesta visibilmente.