Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Barcellona 63-74, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: 10 minuti di speranza per l’EA7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-87 Due liberi a segno per Mirotic.65-87 Libero per Punter, 1/2 Hernangomez.Hernangomez prova a tenere Mirotic, ci sono liberi e c’è anche il fallo tecnico contro il numero 33 diche protesta visibilmente.65-85 Punter da tre, e ora Messina chiama un timeout che non si sa a quanto possa servire.65-82 Hernangomez dalla media, e adesso se ne va il Barça.65-80 3/3 Punter.Fallo di Caruso sulla tripla di Punter, tre liberi.65-77 Bolmaro trova la realizzazione.63-77 Stepback di Brizuela da tre con 8’50” da giocare.Inizia l’ultimo quarto.TOP SCORER –: Mirotic 20;: Brizuela 1963-74 Va anche a segnare Brizuela. Finisce il terzo quarto con questa situazione da un antisportivo di cui fatichiamo a dare una definizione effettiva.