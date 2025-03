Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Barcellona 52-65, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: il Barça prova a scappare a metà terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-65 Tripla di Shields, da un’altra parte scontro Sarr-Brizuela con il secondo che rimane a terra, un colpo fortuito.Timeout tv a 4’31” da fine.52-65 Fall ancora col rimbalzo in attacco e il canestro.Lungo coach challenge per determinare la direzione di una rimessa inizialmente data al, è rimessa percon 18? sul crono dei 24 e 5’38” a fine.52-63 Rientro difensivo non perfetto di, ci si butta Parra con la transizione.52-61 Mirotic! Arriva la tripla che riporta sotto la doppia cifra di svantaggio.49-61 Giro sul piede perno di Mirotic che riesce a segnare un gran canestro. 8? a fine.47-61 Sarr con la tripla dall’angolo.47-58 LeDay con la tripla della speranza!44-58 Subito tripla di Parker.