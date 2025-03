Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Barcellona 44-55, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Brizuela senza limiti all’intervallo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon buone notizie arrivano da Bayern-Partizan, con i serbi avanti 42-44. Un risultato che di problemi ane creerebbe tanti.Percentuali del: 14/23 da due, 7/12 da tre. Decisamente difficili da contenere soprattutto con il gran momento almeno fino ad ora di. Vedremo se la difesa disarà in grado di contenere maggiormente questa foga dei catalani.TOP SCORER –: Mirotic 13;17Finisce il secondo quarto, perun punteggio che non è irrecuperabile, ma che arriva soprattutto in ragione di percentuali pazzesche dele di uneccezionale.44-55 Appoggio con cambio di lato di Bolmaro.42-55 Tripla di Parra da otto metri buoni a 40? d.42-52 Penetra in un modo o nell’altro Mannion, canestro al limite dei 24.