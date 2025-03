Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Barcellona 13-12, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: tanto equilibrio a metà primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-18 Di nuovo Fall che sfrutta i centimetri e appoggia.0/2 Fall.Di nuovo Fall a rimbalzo in attacco, la sua altezza è un problema un po’ per tutti e in questo caso Caruso è costretto a concedergli due liberi.19-16 Rimbalzo in attacco e appoggio di Fall.19-14 BOLMARO PER CARUSO! E arrivano sia la schiacciata che il timeout dopo un mezzo miracolo di Mannion nell’aver tenuto la palla in campo. Meno di 3? a fine.17-14 Gran canestro di Caruso in appoggio!15-14 Primi due della serata per Parra.15-12 MIROTIC! Dai sei metri per il +3!Gran stoppata di Caruso su Punter, sulla tentata transizione arriva il fallo di frustrazione di Abrines.13-12 2/2 Mirotic.Rubata con transizione di Mirotic, il fallo è di Brizuela e somiglia parecchio a qualcosa da due liberi.