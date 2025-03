Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: i corridori verso Turò del Puig

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.2514:51 Inizia adesso un tratto in discesa, che poi porterà alla salita del primo GPM.14:49 La velocità media aggiornata è di 40 km/h.14.47 Mancano 24 km ai piedi didel.14:47 Nel frattempo il gruppo ha raccolto un vantaggio più largo. In questo momento il gap è di 3’05”.14:44 Sono stati appena superati i 100 km di corsa.14:41 Uno scatto dell’attuale gruppo di testa, formato da Lennard Kamna (Lidl-Trek), Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Geoffrey Bouchard ( Decathlon AG2R La Mondiale Team), Brieuc Rolland (Groupama-FDJ), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Frank van den Broek (Team Picinic PostNL), Embret Svestad Bardsung (Arkèa-B&B Hotels), Jesùs Herrada (Cofidis), Josè Fèlix Parra (Equipo Kern Pharma), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Eric Antonio Fagùndez (Burgos Burpellet BH).