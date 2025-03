Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Germani rientra nel gruppo di testa

DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.25 14:25 Lorenzo Germani rientra nel gruppo dei fuggitivi. 14:23 Il gruppo sta accelerando: adesso il ritardo è di 2'20". 14:21 Attualmente, il gap tra i fuggitivi ed il gruppo è di 2'30". 14:18 Attenzione: problema meccanico per Lorenzo Germani che, dal gruppo di testa, si ferma per un problema meccanico. 14:15 Lo scarto tra fuggitivi e gruppo sembra essersi stabilizzato a 2'35". 14:13 Al momento la velocità media è di 40.2 km/h. 14:10 Iniza adesso una lunga fase di saliscendi che porterà tra oltre un'ora al primo GPM di giornata: Turó del Puig. 14:06 In precedenza Diego Uriante (Equipo Kern Pharma) è passato per primo allo sprint intermedio. 14:03 Il gap tra i fuggitivi ed il gruppo di inseguimento è al momento di 2'55".