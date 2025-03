Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando. Il gruppo continua a recuperare terreno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.2516:27 Il tedesco Georg Steinhauser della EF Education – EasyPost prende ilsolitario della corsa.16:26 La velocità media aggiornata è di 43,7 km/h .16:25 L’uruguaiano Eric Antonio Fagúndez della Burgos Burpellet BH ha ricevuto il premio come corridore più combattivo.16:23 Il belga Pieter Serry della Soudal Quick-Step sta tirando il.16:21 Il vantaggio del duo di testa è ora di 1? e 46” sul.16:18 La Soudal Quick-Step. conta sullo spagnolo Mikel Landa, terzo a 11” dal leader, e sul belga Junior Lecerf, quinto a 17”.16:15il. Glidi classifica si scaldano in vista del finale.16:12 Mancano 20 chilometri al traguardo.