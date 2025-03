Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita durissimo, nuova sfida tra Ayuso e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della quartadeldi. La vittoria ottenuta allo sprint sul traguardo di La Molina dallo spagnolo Juandella UAE Tour-Emirates-XRG ha consegnato al vincitore della Tirreno-Adriatico la maglia di leader della classifica generale.Quello di ieri ha però rappresentato solo il primo atto del duello con lo sloveno Primozdella Red Bull – BORA – hansgrohe e il disegno dellaodierna sembra presentare lo scenario ideale per un nuovo faccia a faccia tra i due candidati più accreditati per la vittoria finale.Si parte da Sant Vicenç de Castellet e si arriva a Montserrat Mil·lenari dopo 188,7 chilometri. Nel contesto di un tracciato caratterizzato da tanti saliscendi i corridori affrontano due salite nei chilometri finali.