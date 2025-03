Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz, ATP Miami 2025 in DIRETTA: azzurro in campo non prima di mezzanotte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA DALLE 20.0022.10 E’ in corso il match tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Sebastian Korda. Il match tra Matteoe lo statunitense Taylorinizierà nondellaitaliana.Buongiorno e bentrovati alladel match tra Matteoe Taylor, valido per i quarti di finale del Masters1000 di. Sul cemento del torneo in Florida, l’prova a sfatare una tradizione negativa contro il californiano, forte delle risposte avute dal proprio tennis nel corso dei vari incontri affrontati con successo in questo evento.Il bilancio dei precedenti è altamente deficitario: quattro vittorie in altrettanti confronti dello statunitense. L’ultima partita della serie è stata negli US Open dell’anno passato quandosi era imposto per 6-3 7-6 (1) 6-1.