Biccy.it - Litigata tra due ex gieffini: “Se ne sono dette di ogni”

Leggi su Biccy.it

Nella casa del Grande Fratello quest’anno nonmancati gli scontri e a quanto pare istanno continuando a discutere anche fuori dal programma. Molti telespettatori hanno notato un certo distacco tra quelli che prima erano due amici, Javier Martinez e Alfonso D’Apice. Quando il pallavolista argentino è stato eliminato il suo amico non gli è certo corso incontro ad abbracciarlo e forse c’era da aspettarselo, visto che solo poche settimane prima durante un collegamento gli aveva detto: “Non mi piace che attacchi la mia fidanzata. Gli voglio bene e questo non cambia, ma fuori avremo modo di chiarire“. A quanto pare i due sisentiti, ma sarebbe finita con una. 361 Magazine ha parlato di rapporto freddo ed ha aggiunto che in studio i due si sarebbero a stento salutati.