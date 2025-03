Tutto.tv - Lite furiosa tra Javier e Alfonso fuori dal GF: “Se ne sono dette di ogni”

Nervi tesi al didella casa del Grande Fratello tra due ex concorrenti. I protagonisti di questo gossipD’Apice eMartinez. I due, una voltadal programma, pare abbiano avuto un confronto che, in men che non si dica, si sarebbe trasformato in uno scontro piuttosto acceso. Latelefonica traMartinez eD’Apice dopo il GFAnche se l’esperienza del Grande Fratello sta per volgere al termine, le tensioni non si accennano a ridimensionare, né dentro né, tanto meno,dalla casa. A rendersi protagonisti di uno scontro piuttosto accesostatiMartinez eD’Apice. Stando a quanto riportato dall’influencer Amedeo Venza, pare che i due abbiano avuto una conversazione telefonica che sarebbe degenerata nel giro di poco tempo.