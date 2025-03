Formiche.net - L’Italia è in grado di difendersi? Crosetto spiega perché serve agire presto

Il ministro della Difesa, Guido, ha ribadito oggi in Parlamento chenon sta perseguendo una politica di riarmo, ma sta lavorando per costruire una difesa adeguata alle sfide globali. In un intervento alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato,ha sottolineato come la crescente instabilità internazionale imponga un cambiamento radicale rispetto al passato, dove i tagli agli investimenti nel settore della difesa erano la norma.“La priorità delnon è riarmarsi, ma dotarsi di una difesa adeguata, indi rispondere alle minacce attuali”, ha dichiarato il ministro, rispondendo così a chi lo accusa di spingere per un incremento della spesa militare. “L’obiettivo è costruire una difesa efficiente, che rispetti gli impegni costituzionali e giuridici del nostro Paese”, ha proseguitondo che il disarmo globale, pur rimanendo un obiettivo ideale, non può prescindere dalla realtà geopolitica.