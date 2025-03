Ilrestodelcarlino.it - L’inesorabile ticket: "Mossa annunciata, casse ko per il covid"

"Non è certo un’operazione simpatia": il governatore della Regione Michele de Pascale l’ha premesso nelle scorse ore a proposito dell’imminente introduzione in Emilia-Romagna delsui farmaci. Si tratta di un provvedimento che prenderà il via dal 2 maggio e prevede il pagamento di 2,20 euro per ogni confezione, fino a un massimo di 4 euro per ricetta: si è reso necessario per coprire spese sanitarie che stavano diventando troppo ingenti. "La manovra erae purtroppo rappresenta un ritorno al passato, ovvero a 5 o 6 anni fa, quando pagare ilera la norma – commenta Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma, federazione dei titolari di farmacie –. Ilha inciso pesantemente sulle risorse sanitarie regionali, perciò ora ci si trova ad avere poco denaro a disposizione e a dover erogare molto.