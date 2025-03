Ilrestodelcarlino.it - L’incubo di Nicola, sequestrato da una gang di stranieri: "Per mezz’ora sotto la minaccia di un coltello"

L’ennesimo episodio di violenza in una città, Reggio Emilia, ostaggio dell’insicurezza. La vittima ha raccontato al nostro giornale il suo incubo. Si chiamaBartoli, ha 24 anni, è originario di Recanati e frequenta l’Unimore. "Sono arrivato alla stazione domenica verso l’una di notte. Lì mi ha avvicinato un tunisimo, tra i 20 e i 25 anni, vestito firmato ma ubriaco. Poco dopo mi hanno accerchiato in otto, uno aveva il".è statoper più di. "Mivano. Alla fine mi hanno costretto a prelevare 550 euro al bancomat, poi se ne sono andati".è sconsolato. "L’esercito? Servirebbe solo a tamponare il problema. Però non si può aver paura di attraversare la stazione di notte. Non c’è una volante, strade deserte. E non cambia mai nulla: sempre gli stessi criminali in giro".