Sport.quotidiano.net - L’incontro formativo. La Castellanzese e la “Galassia Neroverde“ discutono di motivazione e crescita dei giovani atleti

C come calcio, C come. E come comunicazione. Che le tre rette debbano intersecarsi a dovere, a partire dal ruolo di chi è chiamato ad allenare e preparare i ragazzi, è emerso chiaramente da un convegno intitolato "Il ruolo della comunicazione nell’allenamento deicalciatori, costruire fiducia,". Organizzato dalla(club di serie D) e svoltosi nella sala conferenze dello stadio Giuseppe Provasi, l’appuntamento è stato caratterizzato dalla presenza di una settantina di tecnici della societàe del progettoche coinvolge altre società del territorio dell’Altomilanese. A inquadrare l’argomento e fornire spunti di riflessione preziosi è stata la psicologa esperta in pedagogia e comunicazione sportiva Deborah Maradini.