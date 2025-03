Ilgiorno.it - L’inchiesta sugli affari illeciti delle curve di San Siro. Il “toro rossonero” Lucci al gup: “Non ho mai fatto i soldi con la Sud, ma con business illeciti e la droga”

Milano, 27 marzo 2025 – "Non ho maicon la curva, ili ho fatti conche non c'entrano nulla, con la. Il fondo cassa della Sud è sempre stato gestito in modo trasparente, con la società e i dirigenti ho sempre avuto buoni rapporti e all'epoca andavo anche a casa di Berlusconi a parlare di calcio". È quanto avrebbe detto, in sostanza, il capo ultrà, ex leader della Sud, Luca, detto "il" in carcere da sei mesi, che oggi si èinterrogare nell'aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore. Associazione a delinquereè uno degli imputati nel maxi procedimento, con più filoni tra cui quelloarresti degli ultras di Milan e Inter del 30 settembre per associazione per delinquere, davanti alla gup Rossana Mongiardo, scaturito dalle indagini di Polizia e Guardia di Finanza, coordinate dai pm della Direzione distrettuale antimafia Paolo Storari e Sara Ombra.