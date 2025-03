Ilfoglio.it - L'inaspettato viale del tramonto di Fernando Zampedri

Tutto può accadere. Anche quando sei suldel. A, 37 anni, due figli (Olivia e Donato), è capitato di fare l’esordio in Nazionale. Alla sua età, un record. È nato in Argentina. Gioca in Cile da cinque anni. Un mese fa gli hanno fatto firmare i documenti per prendere la cittadinanza e poterlo convocare per la sfida di qualificazione mondiale contro il Paraguay (persa 1-0). Benavidez, la moglie, era in tribuna con i loro bambini quandoè entrato in campo: “Questo è un sogno che si avvera, qualcosa che non ci aspettavamo ma che meritiamo tutto, grazie ai tuoi sforzi instancabili e al tuo impegno”. Era il minuto 71.è entrato, si è dimenato, si è goduto il momento. Lo aspettava da una vita. Non tutti in Cile hanno preso bene la sua convocazione.