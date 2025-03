Liliana Segre contro l’archiviazione per chef Rubio | Non mi offende per l’età e le mie idee | i suoi sono insulti nazisti

Leggi su Open.online

Se per il pm glicheha rivolto a«da contestualizzare all’interno del dibattito social», per la senatrice a vita». Per questo motivo, il suo avvocato Vincenzo Saponara si è opposto di fronte al gip di Milano alla richiesta di archiviazione della posizione di 17 indagati per diffamazione, tra cui. La spiegazione fornita dalla procura di Milano non convince l’avvocato di, perché queglinon«espressioni delle proprie personali opinioni» o semplici parole «aspre, rozze e sintomo di maleducazione e ignoranza». Né tantomeno«alla sua veneranda età o alle sue posizioni politiche» o «alle funezione politiche e istituzionali della senatrice». Insomma quelli di Gabriele Rubini secondo l’avvocato divanno considerati come «», aggravati dalla discriminazione razziale.