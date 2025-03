Ilgiorno.it - Liliana Segre contro l’archiviazione di 17 hater (c’è pure Chef Rubio). “Nel 90% dei casi gli insulti sono nazisti”

Milano, 27 marzo 2025 – Mentre ieri riceveva la cittadinanza onoraria di Venaria Reale, oggiè stata al centro di un nuovo passaggio della sua denuncia agli odiatori che in rete l’hanno presa di mira, a partire dall’ottobre 2023 in poi, per la sua presunta scarsa empatia verso le vittime palestinesi dell’atroce guerra a Gaza. Ma che in realtà anche prima del 7 ottobre non avrebbero mancato di bersagliarla di. Si è tenuta questa mattina, infatti, davanti al gip di Milano Alberto Carboni, l’udienza per l’opposizione alla richiesta di archiviazione di 17 presuntis della senatrice a vita. "Nel 90 per cento deigliche riceve, è questo il punto, nonalla sua veneranda età o alle sue posizioni politiche, ma".