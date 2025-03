Isaechia.it - L’ignoto, una famosissima ex corteggiatrice (ed ex Vippona) nel cast del nuovo adventure game di Rai 2: ecco chi è

Saranno Elettra Lamborghini e Scintilla i conduttori de, ildi Rai 2 che andrà in onda il prossimo autunno.Poco fa Davide Maggio ha spoilerato i nomi di tutti e sei concorrenti Vip della prima edizione. Oltre a Pino Strabioli e Francesca Manzini, come era stato già annunciato qualche giorno fa, ci saranno alcuni volti nuovi al mondo dei reality, come l’ex calciatore Alessandro Matri, compagno di lunga data di Federica Nargi, terza classificata all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ed Emanuela Folliero, storica signorina buonasera di Rete 4. Ai quattro si aggiungono l’ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo e una delle protagoniste più discusse e indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ovvero l’exdi Uomini e Donne Soleil Sorge.