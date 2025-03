Biccy.it - L’Ignoto: svelato il cast dei vip del nuovo reality di Rai2

ha probabilmente messo mano al portafogli dato che per ilshow di, che ha affidato all’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, ha chiamato sei vip di primo livello, molti dei quali vergini dishow.A fare i nomi delè stato Davide Maggio che dopo aver annunciato il regista Pino Strabioli e l’imitatrice Francesca Manzini, ha anticipato i restanti quattro nomi che completeranno ildei sei vip (gli altri sei, come sappiamo, saranno persone non famose al grande pubblico). Loro saranno il calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi; la conduttrice Emanuele Folliero (che si è recentemente vantata di aver detto di no a tutti ishow perché suo figlio li considera per “sfigati alla canna del gas”); l’ex Velina Costanza Caracciolo (data per papabile per The Couple di Ilary Blasi) e la veterana Soleil Sorge (che perha proprio rifiutato The Couple).