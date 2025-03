361magazine.com - L’Ignoto al via su Raidue, svelato il cast

andrà in onda sue sarà condotto dall’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, il nuovo reality disarà condotto, come è noto, da un’inedita coppia: Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli. Oggi, Davide Maggio, haanche i nomi dei sei vip che prenderanno parte al reality show di. Mentre gli altri sei saranno persone non famose.Il giornalista aveva giàil nome del regista Pino Strabioli e dell’imitatrice Francesca Manzini. Adesso ha anche anticipato gli altri quattro nomi: il calciatore Alessandro Matri, la conduttrice Emanuele Folliero, l’ex Velina Costanza Caracciolo e l’ex gieffina Soleil Sorge. Quest’ultima è l’unica ad aver già partecipato a diversi reality: Pechino Express, il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.