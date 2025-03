Gamerbrain.net - Lies of P: Overture non è una semplice espansione

Durante la Game Developers Conference 2025, Choi Ji-won, director diof P, ha condiviso nuove riflessioni sul futuro del titolo e sull’attesissima, prevista per l’estate. Un dialogo aperto che mette in luce un obiettivo chiaro: non superare FromSoftware, ma costruire una propria voce nel panorama Soulslike.Un’“pensata fin dall’inizio”non sarà unDLC aggiuntivo. Come ha spiegato Choi, l’rappresenta una sorta di “director’s cut” dell’esperienzaof P: contenuti narrativi e meccaniche di gameplay inizialmente esclusi per motivi di tempo, ma sempre pensati come parte del progetto originale.L’sarà accessibile dal Capitolo 9 del gioco base e arricchirà la storia con nuove armi, come archi e artigli, ampliando così anche le possibilità di approccio al combattimento.