Sportnews.eu - Liam Lawson sostituito dopo due gare disastrose. Le parole di fuoco di Marko: “Un errore prenderlo in Red Bull”

Leggi su Sportnews.eu

Crisi in casa Red, il secondo pilotadue, Helmutfurioso con lui: “è stato unin Red”.Il mondiale di Formula 1 è appena iniziato e già alcune scuderie sono alle prese con crisi profonde. Non solo Ferrari, che ancora deve trovare la forma giusta ed essere competitiva, ma anche Red, squadra che, nonostante abbia risolto i problemi emersi nella scorsa stagione, sta praticamente correndo con una sola vettura e un solo pilota.sguardo scontento (Sportnews.eu)Tutto il destino della scuderia anglo-austriaca è sulle spalle di Max Verstappen, campione del mondo, che quest’anno avrà pane per i suoi denti, con George Russell in Mercedes più veloce, senza contare le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi velocissimi.