Ilfattoquotidiano.it - L’ex portiere del Torino ferma il processo: “Voglio aiutare chi mi ha derubato. Mi bastano le loro scuse”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un gesto singolare quello di Lys Gomis, exdel. Il calciatore ha subito un furto a febbraio 2022, ma nei confronti dei ladri ha dichiarato di sentirsi responsabile: “Vorrei aiutarli ad uscire daiproblemi, la vicenda per me si può chiudere con delle“. Dando seguito a queste parole, Gomis ha espresso la volontà, in tribunale, di ritirare la querela nei confronti dei ladri.Stando alle accuse, i responsabili sono dei vecchi amici dello stesso calciatore. Il caso nacque quando, dopo un segnalazione, scoprì che uno degli imputati aveva venduto la sua bicicletta da corsa senza che lui ne fosse a conoscenza. “Spesso dormivo da mia madre, a casa mia andavo poco. Quando vidi l’annuncio andai a controllare e notai che mancavano altre cose: un telefono cellulare, un televisore, una maglietta commemorativa delriservata ai giocatori della prima squadra a cui ero molto legato e un tavolo con le sedie”, ha detto in aula Gomis.