Ildifforme.it - L’Europa rinasce o muore a Kiev

Il piano von der Leyen ha un forte impatto sui conti pubblici dei singoli Paesi e un basso livello di coinvolgimento comunitario: non è più la critica solo di Giorgetti e Meloni, ma anche di Mario Draghi. Il riarmo rischia di essere solo tedesco. La sfida immediata riguarda la difesa dell’Ucraina. L’Unione non sarà compatta nel fornire aiuti militari e uomini per la peacekeeping: sarà un gruppo di Paesi a farsene carico. Chi ne farà parte sarà l’avanguardia di quello che potrà essere il futuro del. Meloni ne è consapevole, ma è frenata nelle sue scelte dalla competizione accesa di SalviniL'articoloproviene da Il Difforme.