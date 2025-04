L’eterno fascino dell’abito nero | tra rigore sartoriale e nuovi codici di sensualità

Leggi su .com

Life&People.it L’abitodonna è, senza dubbio, uno degli indumenti più iconici e intramontabili di ogni guardaroba. Un capo che ha attraversato le epoche, adattandosi ai cambiamenti di stile e di società, senza mai perdere il suoe la sua potenza estetica. Dal debutto rivoluzionario di Coco Chanel agli ultimi trend che imperversano sulle passerelle, è sempre stato e rimane un vero simbolo di eleganza, libertà e raffinatezza. La primavera-estate 2025 non fa eccezione: reinterpretato in chiave moderna, questo capo è pronto a dominare ancora una volta il panorama della moda, con nuove proposte che ne esaltanoe versatilità.La nascita di una rivoluzioneIl percorsoinizia nel 1926, quando Coco Chanel lo presenta come un simbolo rivoluzionario. In un periodo storico in cui la moda femminile era dominata da corsetti, pizzi e crinoline, il vestito creato dalla stilista francese si distaccava radicalmente dalle convenzioni.