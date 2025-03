Ilgiorno.it - Lesa, nasce Casa del Fiore: un rifugio tra svago e benessere per bambini e ragazzi malati di tumore

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 27 marzo 2025 – Diventa realtà il progetto dellavacanze che ospiterà i piccoli pazienti della Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Sabato scorso, è stata simbolicamente posata la prima pietra della ‘del’, voluta fortemente dalla Fondazione Bianca Garavaglia ETS per esaudire il desiderio dididi. Il progetto, curato dallo studio NI-MA dell'architetto Nicola Marinello, prevede il recupero civile e la riqualificazione di un edificio storico del 1906 sulle sponde del Lago Maggiore, a margine della statale 33 del Sempione. Il padiglione, un ex asilo denominato ‘Genietto’, in ricordo del figlio dell'avvocato Carlo Davicini, Cesare Eugenio, scomparso prematuramente, ha un'estensione di 950 metri quadri ed è stato dato in concessione alla Fondazione Bianca Garavaglia dal Comune diper una durata di cinquant'anni.