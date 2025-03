Unlimitednews.it - Les Votives, dal 28 marzo il nuovo singolo “Feel alright”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Esce il 28” (Warner Music Italy), ildei Les. Il brano – che sarà disponibile anche in radio – anticipa Window, il primo EP della band in uscita il 4 aprile.Scritta dai Les, Matteo Mobrici e Hannah Robinson, composta dagli stessi Les, insieme a Matteo Mobrici e Antonio Filippelli, e prodotta da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi, “” racconta la sensazione che si prova quando ci si sente l’ultima ruota del carro, costantemente ignorati e sottovalutati, sia dalle persone intorno a sé sia dalla realtà in cui si vive.L’immagine di chi si sente “fuori posto” emerge con forza nel ritornello, un grido di chi vuole solo sentirsi bene, di chi sogna di uscire dall’ombra e trovare finalmente il proprio spazio.