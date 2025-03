Liberoquotidiano.it - Lepore in fuga dalle accuse: soldi pubblici, sindaco sotto assedio

Chi l'ha visto? È sparito Matteo, anni 44 il prossimo ottobre 45,di Bologna dal 2021, segni particolari “esponente di rilievo del Partito democratico”. Chiariamo: nessun dramma, parenti e amici non s'allarmino,sta bene. Fiu. La sua sparizione è circoscritta al Consiglio comunale, dove non si presenta ogni qualvolta il centrodestra provi a chiedergli se per la “Piazza per l'Europa” del 6 aprile, in piazza Nettuno, verranno spesi idei bolognesi. A Roma il collega e compagno di partito, Roberto Gualtieri, per la piazzata dove ciascuno la pensava in modo diverso è nel mirino perché ha usato 270mila euro di denaro pubblico, e la Corte dei Conti ieri ha aperto un'inchiesta. Mancano dieci giorni all'evento di Bologna, slittato dal 5 al 6 per motivi politici – la concomitante manifestazione a Roma dei 5Stelle contro il riarmo, non dei 5Stelle ma dell'Unione Europea – enon ha ancora spiegato come pagherà il palco, l'attrezzatura, il sistema di sicurezza, né gli eventuali ospiti vip, i relativi biglietti del treno o dell'aereo, gli alberghi, e insomma il dem non ha spiegato nulla.