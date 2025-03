Quotidiano.net - Leonardo e Baykar: accordo strategico per Ronchi dei Legionari

"Le interlocuzioni che si stanno portando avanti con l'azienda turcainteresserà in particolare il settore 'unmanned'. Il dialogo è ancora in corso, ma i rappresentanti dihanno ribadito che l'rappresenterà un'opportunità per lo stabilimento didei". Lo ha annunciato l'assessore alle Attività produttive del Fvg Sergio Emidio Bini al termine dell'incontro avuto oggi con i rappresentanti di, durante il quale è stato fatto il punto sulle iniziative dell' azienda, con un focus particolare sul sito in Fvg. Dunque, ha proseguito Bini, "lo stabilimento dideinon solo resta centrale eper l'attività diin Italia, ma anzi beneficerà di ulteriori vantaggi derivanti" proprio dall'intesa con, "consolidando l'occupazione e aprendo nuove opportunità di mercato, prevalentemente nell'area europea".