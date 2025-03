Metropolitanmagazine.it - Lenny Kravitz, Tyler The Creator, Lucio Corsi tra i concerti più attesi in Italia nel mese di aprile 2025

Fittissimo il calendario deiinper ildi, che vedrà nei prossimi 30 giorni le arene indoor gremitissime per il ritorno alla dimensione live di grandissimi protagonisti del panorama musicale nel nostro paese.Il 1dal Palazzo Dello Sport della sua Roma, vedremo Fabrizio Moro, con uno speciale appuntamento per celebrare i 25 anni di carriera, che sarà bissato il 3all’Unipol Forum di Milano. La stessa sera nella città meneghina vedremoche dopo aver infiammato il pubblico bolognese il 31 marzo, si congederà dalla Penisola con il concerto al Forum di Assago. Rimanendo sotto la Madonnina, all’Alcatraz si terrà l’ultimo live di Bugo che vedrà per l’ultima volta il cantautore sul palco, prima di ritirarsi dalle scene insieme ad ospiti ed amici come J Ax, Aimone Romizi dei FASK, Fernando Nuti dei New Candys, Bruno Dorella e Cristian Dondi.