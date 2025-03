Ilfoglio.it - Lennard Kämna è tornato a fuggire

Un anno fa di questi tempisi sentiva benissimo, aveva in testa grandi progetti perché erano state pochissime le volte che aveva sentito gambe migliori. Aveva appena finito di correre la Tirreno-Adriatico e l'aveva chiusa all'ottavo posto, aveva in programma di correre il Giro d'Italia e si sentiva che sarebbe andato bene, perché lo poteva correre come a lui piaceva, cioè attaccando: si era tolto parecchie soddisfazioni correndo così, anche al Giro. Anche perché a far classifica per la sua squadra, la Bora - hansgrohe, c'era Daniel Felipe Martinez. Tutto cambiò il 3 aprile del 2024. Era a Tenerife ad allenarsi quando un automobilista lo investì. L'automobilista andava di fretta sulla corsia opposta, girò a sinistra scontradosi con. Il corridore tedesco finì a terra.