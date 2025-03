Dayitalianews.com - Lei sta per partorire, lui fa il matto per strada per accompagnarla in ospedale. Fermati e quindi scortati dai carabinieri che poi… lo arrestano. Era ricercato. L’episodio è accaduto a Latina

Fermato mentre correva incon la compagna: eraper maltrattamentiUn intervento di routine si è trasformato in una brillante operazione di polizia. Idella Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, sul quale pendeva un mandato di cattura per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.Un comportamento sospetto tradisce il fuggitivoTutto è cominciato nella serata di martedì, quando una pattuglia impegnata nei controlli su via Piave, alle porte di, ha notato una Smart procedere in modo incerto e pericoloso: rallentamenti improvvisi, zigzag tra le corsie e manovre confuse hanno insospettito i militari.Fermato per un controllo, l’automobilista ha spiegato con concitazione che stava accompagnando la compagna incinta al pronto soccorso, in quanto colpita da un malore improvviso.