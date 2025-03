Formiche.net - Leggere per crescere. Così si contrasta il brain riot

“È necessario sviluppare una coscienza civica sul fenomeno dell’abuso del digitale e della conseguente incapacità di scrivere a mano che oggi riguarda tutti, ma che coinvolge soprattutto i più giovani. Penso che sul piano delle politiche pubbliche questo tema possa essere trattato in modo ancora più approfondito e con maggiore costanza. Per questo auspico che progetti come quello realizzato dall’Osservatorio Carta, Penna & Digitale e dal Cepell possano uscire presto dalla fase sperimentale e diventare strutturali, coinvolgendo più istituzioni perché il tema in questione, è un tema di tutti”. Lo ha detto Rosanna Raineri, referente per le attività di comunicazione del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della presidenza del Consiglio, che ieri ha partecipato a titolo personale al primo incontro del corso di formazione per insegnanti “per”, promosso dall’Osservatorio Carta Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi e Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del ministero della Cultura.