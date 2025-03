Game-experience.it - Leggende Pokémon: Z-A riceve un nuovo trailer gameplay pieno di lotte tra Mostriciattoli Tascabili

: Z-A torna a mostrarsi con unche mette al centro l’azione e letra. Ambientato nella futuristica Luminopoli, questo atteso capitolo della saga introduce un’inedita modalità di combattimento chiamata Royale Z-A, un torneo in cui gli Allenatori dovranno scalare le classifiche affrontando sfide uniche. Il gioco, previsto per il 2024 su Nintendo Switch, promette un’esperienza di battaglia completamente nuova, con scontri in tempo reale e il ritorno delle spettacolari Mega Evoluzioni.Nel video, si possono osservare combattimenti dinamici che sembrano distaccarsi dalle classichea turni della serie principale, rendendo l’azione più fluida e strategica. La città di Luminopoli, già nota ai fan per il suo ruolo inX e Y, appare rinnovata e al centro dell’avventura.