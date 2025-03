Bollicinevip.com - L’eclissi lunare del 29 marzo 2025: il cielo si tinge di magia

Leggi su Bollicinevip.com

Eclissi di luna, un misto tra, scienza e misteri del cosmo. Tutti con gli occhi alla notte di Sabato 29La notte in cui la Luna si veste di rossoLa notte del 29ci regalerà uno di quegli spettacoli che fanno venire la pelle d’oca: un’eclissitotale, la Luna che sparisce nell’ombra della Terra, diventando di un rosso profondo, quasi fosse il cuore pulsante del. Un fenomeno antico come il tempo, eppure ogni volta capace di toccarci nel profondo. Per qualche ora, il mondo intero sarà spettatore di questo gioco cosmico, un’illusione che porta con sé il fascino del mistero e della trasformazione.La Luna e il filo invisibile che ci lega a leiDa sempre l’uomo ha guardato la Luna con occhi sognanti, cercando in lei risposte che forse.